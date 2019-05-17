Все строящиеся в городе Туркестан здания будут выполнены в восточном стиле.

Кроме того, благоустроят территорию вокруг мавзолея Х.А. Яссави. Сейчас возле мавзолея началось строительство пешеходной аллеи, названной в честь Первого Президента РК и строится она будет в восточном стиле, с учетом исторической ценности.

Полностью реконструируют территорию общей площадью 12.9 га. После реконструкции появятся аллеи для пешеходов, велодорожки и специальные дороги, предназначенные для электротранспорта, а также комплексы фонтанов.