Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане провёл социальный эксперимент среди казахстанских родителей, призывающий повысить осведомленность о недопущении насилия в отношении детей.

Ничего не подозревающих казахстанцев пригласили принять участие в акции и приобрести «инструмент воспитания». Играя роль промоутера акции, актриса театра и мама двоих детей Анастасия Тарасова предлагала заинтересовавшимся прохожим купить ремень, тапочки и прочие «инструменты воспитания», подробно описывая «преимущества» каждого: «Это ремень из натуральной кожи, он очень прочный. Если им регулярно лупить своего ребёнка, вскоре он станет очень послушным». Для родителей детей помладше, актриса «рекомендовала» приобрести тапочки, а для плачущих или много говорящих детей – скотч.

Цель провокационного эксперимента – привлечь внимание к проблеме насилия и жестокого обращения с детьми. По данным исследования 2016 года, больше половины взрослых в Казахстане поддерживают применение насилия в качестве наказания детей. Однако социальный эксперимент показал, что многие родители обеспокоены ситуацией в отношении позитивного воспитания детей и выступают за позитивное воспитание. «Я предлагаю все это сжечь», — сказал один из участников эксперимента.

«Ремень и побои оставят видимые следы не только на теле ребёнка, но и в его душе. Будьте уверены, что в 10 случаях из 10 вы получите запуганного ребенка со множеством заболеваний во взрослой жизни», — информировала в заключение Анастасия Тарасова, ссылаясь на многолетние медицинские исследования последствий насилия в отношении детей.

«К сожалению, многие взрослые путают насилие с дисциплиной. Правда состоит в том, что жестокое обращение с детьми почти всегда происходит там, где дети должны чувствовать себя максимально безопасно, то есть в семье, — объясняет координатор программ по защите прав детей ЮНИСЕФ Айслу Бекмуса. Мы и провели этот социальный эксперимент, чтобы повысить осведомленность родителей о том, что важно и можно воспитывать детей без насилия. Также мы хотели сосредоточить внимание общества на масштабах проблемы и показать, что готовность нарушить тишину может спасти детство».

Социальный эксперимент является частью кампании «Услышь! Поговори! Обними!». Кампания инициирована ЮНИСЕФ, Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по правам ребенка, Комитетом по охране прав детей для предотвращения насилия в отношении детей.

По словам экспертов, любая форма насилия в отношении детей оказывает глубокое негативное воздействие на развивающийся детский мозг. Последствия насилия могут давать о себе знать годы спустя, и уже во взрослой жизни влиять на физическое, эмоциональное и психическое здоровье человека.

Коммуникационная кампания ЮНИСЕФ по предотвращению насилия в отношении детей направлена на повышение осведомленности молодых родителей, а также всей общественности о недопустимости насильственных методов в вопросах воспитания и обучения детей, изменение подходов, норм и установок в этом вопросе. Согласно сериям исследований, проведенных ЮНИСЕФ совместно с Уполномоченным по правам человека с 2010 по 2016 год, было выявлено, что в Казахстане около 75% взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей.

В Казахстане существуют две национальные горячие линии для детей «111» и «150», которые регистрируют и передают по инстанциям случаи насилия в отношении детей. Однако механизмы выявления, сообщения, регистрации и реагирования по-прежнему недостаточно развиты. Коммуникационная кампания будет поддерживать происходящие реформы по предотвращению насилия в отношении детей и поощрять развитие позитивного воспитания детей, как родителями, так и специалистами, работающими с детьми.