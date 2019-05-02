За 2018 год аграрии Шымкента экспортировали более 133 тыс. тонн зерновых.

Согласно мониторинга департамента статистики, на 1 января 2019 года наличие зерновых культур в Шымкенте составило 106,2 тыс.тонн, передает Кazakh-zerno.

С начала 2018 года сельхозформированиями оприходовано 917,2 тыс. тонн зерна, из них на продовольствие — 903,9 тыс. тонн, на семена — 12,1 тыс. тонн и на фураж — 1,2 тыс. тонн. Основная их доля, или 79,0% от общего объема принадлежит мелькомбинатам.

С начала 2018 года экспортировано зерновых 133,2 тыс. тонн, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на статданные.

Зерновые экспортируют в Узбекистан, Афганистан, Китай и ОАЭ.