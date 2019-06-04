Три летних месяца – само по себе радость. Правда, они весьма затратные – и сами едем в гости, и у себя гостей принимаем, и заготовки, и ремонт, и подготовка к занятиям… Ну куда ж без них, наших дорогих денежек! А, давайте, попробуем заглянуть немного вперед и посмотрим, какие масштабные события нас точно поджидают в наступившем июне и грядущих июле и августе.

Итак, июнь. Всемирный день защиты детей уже отгуляли. Впереди – 5 июня – Всемирный день окружающей среды. Этот день, задуманный по инициативе ООН, начали отмечать с 5 июня 1972 года – дня начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды. Количество людей на планете растет неумолимо, каждый из нас хочет есть-пить-одеваться-передвигаться… Нагрузки на все ресурсы Земли достигли просто критических отметок. Планета задыхается от нас, от наших отходов. «Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами» – к этому призыву экологов прислушались во всем мире. Правда, иногда мне кажется, что до некоторых жителей Шымкента это не доходит. Они ежедневно демонстрируют в прямом смысле слова наплевательское отношение к чистоте родного города. Вот что с ними делать?! Я желаю им разума и больше встреч с Прекрасным в самом широком понимании этого слова. Это должно их образумить.

В ближайшее воскресенье – 9 июня 2019 года в нашей стране пройдут внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Уже в понедельник нам объявят имя нового главы государства на ближайшие пять лет.

А что нам еще приготовит июнь? С 1 июня 2019 года заработная плата отдельных работников бюджетной сферы в Казахстане будет повышена до 30%. Это напрямую затронет более 1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства.

19 июня исполнится ровно год, как согласно Указу Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» за Шымкентом был закреплен статус города республиканского значения. Была вновь образована Туркестанская область, центром которой стал город Туркестан. В прошлом году наш градоначальник обещал приурочить к этой дате День города. Посмотрим…

Теперь июль. Ожидается, что с 1 июля отменят амбулаторные карты для казахстанских пациентов. Это новшество внедряется в рамках цифровизации, проводимой в стране. Теперь больных избавят от необходимости носить с собой флюорографические записи, амбулаторные карты и прочие бумаги. Будет достаточно показать удостоверение личности, после чего все нужные сведения появятся в компьютере врача.

Министерство внутренних дел Казахстана с 1 июля 2019 года ликвидирует регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП). Функции этого подразделения будут переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан», к которой относятся все центры обслуживания населения (ЦОН) и специальные ЦОНы. С 1 июля теоретические и практические экзамены у получателей водительских прав будут принимать сотрудники ЦОНов.

С 6 по 8 июля мы будем отмечать День столицы. Главный город страны, теперь – Нур-Султан, отметит 21-ю годовщину в статусе столицы.

На июль – к годовщине смерти любимца казахстанцев – фигуриста Дениса Тена запланирована презентация его фильма. Уже после трагической гибели спортсмена стало известно, что в 2018 году казахстанский чемпион, призер Олимпиады Денис Тен анонимно участвовал в киноконкурсе Тимура Бекмамбетова со своим сценарием «Слепая любовь» и победил. В сюжете рассказывается история любви, возникшая в социальных сетях между немым парнем и глухой девушкой. Кинокартину планируется презентовать к годовщине гибели Дениса – 19 июля.

Август. Этот месяц по традиции будет наполнен переживаниями родителей и выпускников школ и колледжей. На сайте МОН РК, в республиканских газетах будут опубликованы списки обладателей грантов высших учебных заведений страны.

А еще наступившее лето знаменательно юбилеями наших любимых писателей. Запоминайте. 6 июня – 220 лет Александру Пушкину, 23 июня – 130 лет Анне Ахматовой, 21 июля – 120 лет Эрнесту Хемингуэю, 25 июля – 90 лет Василию Шукшину, 1 августа – 200 лет Герману Мелвиллу, 28 августа – 270 лет Гете и 120 лет Андрею Платонову, 31 августа – 270 лет Александру Радищеву.

Не забудьте про государственные и профессиональные праздники – летом их очень много.

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан. День эколога уже вспоминали. 6 июня – День финансовой полиции; 23 июня – День полиции; 23 июня – День государственного служащего; 9 июня (второе воскресенье июня) – День работников легкой промышленности; 16 июня – День медицинского работника; 28 июня – День работников связи и информации; 2 июля – День дипломатической службы; 13 июля – День сотрудников органов национальной безопасности; 21 июля – День металлурга; 4 августа – День работников транспорта; 11 августа – День строителя; 18 августа – День спорта; 18 августа – День пограничника и 25 августа – День шахтера. Завершится месяц празднованием Дня Конституции страны. Мы будем с вами отдыхать по этому случаю целых три дня – с 30 августа по 1 сентября.

Приятного всем лета! Здоровья. По-доброму незабываемых впечатлений! Пусть эта заметка станет для вас напоминалкой к предстоящему сочинению на тему «Как я провел (-ла) лето».

Фарида Шарафутдинова