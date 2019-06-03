Шымкентскому дендрологическому парку присвоено имя Асанбая Аскарова. Новое название утверждено распоряжением акима города. Впервые предложение присвоить дендропарку имя первого секретаря южно-казахстанского обкома партии было озвучено 22-го декабря 2016 года на внеочередной сессии городского маслихата. Тогда депутаты за это решение проголосовали единогласно.

«Я рад, что все согласились с присвоением имени Асанбая Аскарова нашему дендропарку. Этот великий человек в действительности в свое время сделал не мало для нашего города. Согласно его поручению и был возведен нынешний дендропарк на месте старой мусорной свалки», — сказал Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента.

Дендропарк был заложен в 1979 году. 28 мая новое название было зарегистрировано областным Департаментом юстиции и в ближайшее время соответствующая надпись должна появиться на воротах дендропарка.

Бейбут Мошкалов, директор дендропарка имени А. Аскарова: «После утверждения нового названия дендропарка акимом города начались необходимые работы по изменению наименования. Деньги на эти цели будут выделены в течение полутора-двух месяцев».