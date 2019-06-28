Утром 28 июня жители города Арысь начали возвращаться домой. С шести утра из всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться.

На сегодня коммунальными службами подключены системы электро-, водоснабжения г. Арыси. Также восстановлено железнодорожное сообщение на станции Арысь по всем направлениям.

В г.Арысь ветеринарной службой ведутся поисковые работы по обнаружению павших животных в целях их уничтожения и проведения дезинфекции.

С 27 июня 2019 года санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения в количестве 155 чел. и 22 ед. техники проведены обследования и дезинфекционные работы на 41 объекте.

Пресс-служба акима Туркестанской области