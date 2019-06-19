Полицейские Туркестанской области обнаружили наркотическое растение во дворе местного жителя.

В начале июня текущего года на дежурный номер 102 Сарыагашского РОВД поступило сообщение о том, что местный житель в своем дворе незаконно культивирует наркотические растения.

Сотрудниками криминальной полиции районного отдела полиции была создана группа оперативных расследований, проведена тщательная проверка дома и двора данного местного жителя. В результате сотрудники Управления криминальной полиции Сарыагашского РОВД и участковые инспектора полиции установили, что во дворе данного дома выращивается наркотическое растение.

По словам полицейских, мужчина привез наркотики ранней весной. Вместе с обычными садовыми культурами выращивал коноплю. Задержанный признался, что выращивал марихуану для себя.

Полицейские обнаружили и изъяли 5 кустов конопли. По статье 300 Уголовного кодекса РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», ведется досудебное расследование в ЕРДР Сарыагашского РОВД.