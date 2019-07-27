Проведение благотворительной акции «Дорога в школу», целью которой является оказание поддержки детям из малообеспеченных семей, стало доброй традицией.

Теперь процесс оказания материальной помощи нуждающимся будет продолжаться в течение года, не ограничиваясь периодом проведения данной акции. Впервые в этом году в рамках данной акции планируется запуск платформы «Дорога в школу» на портале «Менің Атамекенім».

В этой связи 24 июля состоялся официальный запуск платформы, в котором приняли участие вице-министр образования и науки Республики Казахстан Б.А.Асылова и заместитель председателя НПП «Атамекен» О.Ордабаев. Платформа «Дорога в школу» на портале «Менің Атамекенім» — это удобная и прозрачная система, позволяющая быстро реагировать на возникающие социальные проблемы населения, отслеживать онлайн поступление и использование средств.

Стоит отметить, что в рамках акции «Дорога в школу» желающие параллельно смогут оказывать помощь через органы и организации образования традиционным способом.

«Впереди новый учебный год. Соответственно, нашим ученикам нужны школьная форма и учебные принадлежности. В целях социальной поддержки и подготовки нуждающихся детей к школе по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан ежегодно во всех регионах страны с 1 августа по 30 сентября проводится республиканская благотворительная акция «Дорога в школу».

Акция проводится с 2008 года для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году за счет данной акции 328 766 детей получили материальную и финансовую помощь на сумму 2 млрд. 822 млн. 846 тысяч тенге. Ранее акция проводилась только один раз в год.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева, в текущем году в формат акции внесены новшества: теперь акция «Дорога в школу» будет продолжаться в течение года. Министерство образования и науки совместно с Общественным объединением «Менің Атамекенім» пришли к соглашению об оказании онлайн помощи через портал. Теперь спонсоры и меценаты могут оказывать помощь нуждающимся семьям по заявкам и списку, размещенным на портале atamekenim.kz.

Таким образом, с сегодняшнего дня на портале общественного объединения «Менің Атамекенім» официально запускаем работу акции «Дорога в школу».

В итоге решаем несколько вопросов:

во-первых, мы помогаем ребенку не только однократным приобретением школьной формы, но и обеспечим сезонной (зимней, летней и т.д.) и спортивной одеждой и всем необходимым для учебного процесса;

во-вторых, будет налажена прямая связь между нуждающимися в помощи людьми и благотворителями;

в-третьих, подтверждаем подлинность тех, кто реально нуждается в помощи, и поможем в решении их социальных потребностей;

в-четвертых, будет возможность онлайн отслеживания поступлений и использования средств.

«Уважаемые друзья, теперь акция «Дорога в школу» круглогодичная. Призываю государственных служащих, бизнесменов и меценатов, ректоров и всех желающих принять активное участие в этой акции. В любом деле важен собственный пример. Начинаю акцию с себя!» — написал Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.