После отставки экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов через Instagram обратился к жителям города.

«Уважаемые жители города Шымкент! Уважаемые друзья! Для меня было большой честью и гордостью работать акимом Шымкента. Выражаю благодарность Главе государства за такую возможность. До сих пор я участвовал в развитии города с коллегами. Я очень благодарен народу Шымкента! Вы всегда поддерживали меня. Я чувствую себя очень счастливым человеком. У всего в этой жизни есть конец. Новости тоже будут. Я хочу пожелать вам новых успехов. Благодарю всех, склоняю голову перед всеми! Будьте здоровы! Пусть процветает Шымкент! (перевод) Спасибо тебе, мой Шымкент!», — написал Абдрахимов в Instagram.