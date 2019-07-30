После отставки экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов через Instagram обратился к жителям города.
View this post on Instagram
Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары! Қымбатты достар! Мен үшін Шымкент қаласының әкімі болып жұмыс істегенім үлкен мәртебе және мақтаныш. Осындай мүмкіншілік берген Елбасымызға, Президентімізге алғысымді білдіремін. Қолдан келгенше қаланың дамуына әріптестерлермен атсалыстым. Мен Шымкент халқына өте ризамын! Сіздер әрқашан мені қолдадыңыздар. Өзімді өте бақытты адам ретінде сезініп жүрдім. Әр нәрсенің соңы болады бул өмірде. Жаңалықтар да болады. Жаңадан келген қала басшысына сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға үлкен алғыс айтып, басымды иемін! Аман болыңыздар! Шымкент жайнай берсін! ❤️ Спасибо тебе, мой Шымкент! ❤️
«Уважаемые жители города Шымкент! Уважаемые друзья! Для меня было большой честью и гордостью работать акимом Шымкента. Выражаю благодарность Главе государства за такую возможность. До сих пор я участвовал в развитии города с коллегами. Я очень благодарен народу Шымкента! Вы всегда поддерживали меня. Я чувствую себя очень счастливым человеком. У всего в этой жизни есть конец. Новости тоже будут. Я хочу пожелать вам новых успехов. Благодарю всех, склоняю голову перед всеми! Будьте здоровы! Пусть процветает Шымкент! (перевод) Спасибо тебе, мой Шымкент!», — написал Абдрахимов в Instagram.