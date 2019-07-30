Производители строительных материалов собрались на первом специализированном форуме в Туркестане.

Организатором мероприятия выступила Палата предпринимателей Туркестанской области. На форуме предпринимателям строительной индустрии получили информацию по закупкам строительных товаров подрядными компаниями Туркестана.

По словам заместителя директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Берика Кенжебаева, цель форума — оказание содействия отечественных товаропроизводителей для участия в закупках, а также в проектах строящихся объектов Туркестанской области, налаживание связи между производителями строительных материалов.

В ходе форума представители компании «BI Group» ознакомили со структурой компании и текущим состоянием строительных материалов и оборудования используемых на строительных объектах города Туркестан.

В настоящее время в городе Туркестан компанией «BI Group» ведется строительство 6 объектов. Это здания делового административного центра, центрального стадиона, медиацентра, центральной площади, центра «Страна Великой степи» и драма театра.

«В текущем году мы планируем завершить строительство нескольких объектов в Туркестане. Наша компания уже наладила сотрудничество с несколькими туркестанскими компаниями. Мы покупаем бетон, кирпичи и др. строительные материалы», – сказал представитель компании Нурлан Шауленов.

Также холдинг BI Group планирует возвести отель в Туркестане под брендом Hampton by Hilton, построить многопрофильную больницу, благоустроить линейный парк ул. Б.Саттарханова, сделать капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала, машинного канала из реки Сырдарья, магистральный водопровод Кентау-Туркестан.

В ходе встречи участники форума могли открыто спрашивать представителей лидера строительной отрасли Казахстана о том, какая роль отведена каждому в новом порядке работ, они также высказали свои пожелания и комментарии о том, как и что будет более полезным в партнерстве и совместной реализации крупных строительных проектов BI Group.