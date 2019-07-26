В кассах железнодорожного вокзала «Шымкент», несмотря на летний пассажиропоток, очередей нет.

Наверное, здесь выполнили поручения президента страны, навели-таки порядок по продаже билетов и избавились от назойливых помогаек раз и навсегда. Не тут-то было. Они оказались живее всех живых и по прежнему оказывают свои услуги желающим уехать из Шымкента. Причем не прячутся, даже в целях конспирации.

Билеты есть, но не по всем направлениям. Перекупщики билетов как всегда на месте с огромным желанием заработать, перепродавая проездные. Руководство Железнодорожного вокзала Шымкента съемку на территории станции запретило, сославшись на вышестоящее начальство. Комментариев от начальника вокзала по поводу билетов журналистам добиться так и не удалось.

Билетов нет! Эту фразу ежедневно повторяют продавцы железнодорожных касс. По всей стране очередной сезонный дефицит билетов.

— Мне нужны билеты на ближайший поезд до Алматы.

— Есть на 11 часов вечера.

— А пораньше нельзя?

— Нет. Билетов нет

Зато билеты по всем направлением и в любое время, как обычно, есть у перекупщиков. Как бы их не гоняли, они всегда на своих местах. В Шымкенте спекулянты, не стесняясь, предлагают свои услуги прямо на улице. Билеты с рук чаще всего в половину дороже. На особенно популярные маршруты может быть и двойная наценка. Цена пассажиров не отпугивает. В разгар отпусков люди готовы переплачивать.

-Вам куда?

-В Алматы на сегодня, на вечер.

-Сколько вас?

-Трое.

-На половину третьего пойдет?

-Ночью?

-Нет сейчас!

-Уже сейчас?

Увидев камеру настроение у перекупщиков тут же меняется.

— Нет. У меня нет билетов

Схема перепродажи давно отработана. Места бронируются заранее на вымышленные имена. В нужный момент кассир бронь снимает. Прокуроры с финансовыми полицейскими не раз прерывали цепочку. Но билетные махинации процветают снова, едва ли не на всех вокзалах страны.

Разобраться с проблемой искусственного дефицита билетов на поезда поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дал поручение правительству прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период, что создает неудобства гражданам и препятствия развитию внутреннего туризма в Казахстане».

Большинство вопросов к начальнику шымкентского вокзала связаны именно с билетами. Раиса Иманкулова не успела зарегистрировать электронные билеты до Актобе. Просит, чтобы ей вернули хотя бы половину суммы.

Раиса Иманкулова, гостья Шымкента из Актюбинска: «Мы с мужем гостили в Шымкенте у детей. Билетов в кассе не было, и они купили нам электронные билеты. Как оказалось, за 10 минут до отходя поезда мы должны были их зарегистрировать, но не успели нас ведь никто не предупредил. На поезд нас не пустили, мы обратились к начальнику вокзала, но он ничего слушать не хочет и деньги за билеты нам не вернули, даже половину не дают. 2 билета до Актобе нам обошлись около 33 тысяч. Может если бы взяли у перекупщиков обошлось бы дороже, но хотя бы домой добрались».

Остался без внимания и вопрос о том, как выполняется поручение главы государства и когда в кассах устранят дефицит билетов? Вместо ответов на него съемочной группе указали на дверь.

Начальник вокзала комментарий тоже не дал, сославшись на некомпетентность в данном вопросе.

Чтобы разрешить эту головоломку, антикоррупционное агентство и национальный перевозчик решили действовать сообща – проводить рейды и встречаться с работниками КТЖ. Ну, а пассажиров настоятельно просят не пользоваться услугами спекулянтов. Возможно тогда, в кассах появятся билеты сразу по нескольким направлениям.