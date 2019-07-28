Предприниматели Шымкента: Мы благодарны нашему акиму за Арбат

Анастасия Магометова, родной город — Алматы, совладелица Aiza Studio, @isakovaanastasiya

Жанетта Мухтарбекова, родной город — Алматы, совладелица Aiza Studio, @gabimullina

О бизнесе

Анастасия. Мы с Жанеттой близкие подруги, партнеры, которых объединяет любовь к этнодекоративным изделиям прикладного искусства, восточной культуре. Наша творческая мастерская этнодекора Aiza Studio @aizastudio расположена в сердце пешеходной улицы.

Мы любим свое дело и влюблены в каждое изделие в студии. На их создание вдохновляют казахские традиции, этнокультура, ремесло, произведения прикладного искусства, сохранившиеся благодаря усилиям многих поколений на протяжении тысячелетий. Мы же продолжаем дело предков, внося современные мотивы.

Мы любим свое дело и влюблены в каждое изделие в студии

Особенность наших изделий в том, что мы создаем их не только декоративными, но и максимально практичными для использования. Все изделия авторские.

Наши клиенты — жители многих городов Казахстана, которые нас находят через страницу в Инстаграм, туристы, гости нашего города, которые по приезде в Шымкент обязательно посещают Арбат.





Ценовая политика у нас средняя, наши изделия значительно дороже, чем на базарах. Этому есть логичное объяснение: ручная, качественная, кропотливая авторская работа не может оцениваться так же, как китайское изделие на рынках.

Особенности работы на Арбате

Главная особенность работы на пешеходной улице — это особая атмосфера. Здесь красиво, много уличных музыкантов, часто приходят художники, поэтому настроение у гостей Арбата всегда отличное. С ними легко и приятно общаться, рекламировать товар.

Наш товар подходит именно для Арбата. Изделия передают историю нашей страны — это всегда интересует туристов. К тому же в нашей студии они видят процесс создания вещей.

Единственный недостаток работы на Арбате — это завышенная цена аренды помещения по сравнению с другими местами в городе.

О Шымкенте

Шымкент — это наша любовь. Переехав сюда по обстоятельствам, мы развеяли для себя многие существующие стереотипы. Город теплый, вкусный, гостеприимный и стремительно развивающийся. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов — прекрасный управленец. Мы благодарны нашему акиму за Арбат.

О планах

Главные планы — увеличить оборот торговли. Также хотим представлять город Шымкент на республиканских конкурсах.

Мехриниса Мадиярова, 19 лет, родной город — Шымкент, начинающий предприниматель, старший бариста, @marys_coffee

О бизнесе

Я давно мечтала открыть кофейню в Шымкенте. К своей цели шла несколько лет. Сначала два года проработала бариста почти во всех кофейнях города. Затем продолжила изучать тонкости этой сферы в Алматы. Получила квалификацию, и, наконец, вместе с мамой мы открыли собственную уютную кофейню на Арбате.

Цены у нас бюджетные, чтобы каждый мог попробовать напитки от Mary’s coffee.

Особенности работы на Арбате

Мы работаем там, куда люди приходят отдохнуть, поэтому важно развивать сервис, быть общительными с гостями. Я никогда не называю наших посетителей клиентами, для меня они гости, которых ждут и которым всегда рады. Стараемся, чтобы посещение нашего заведения приносило им хорошее настроение.

Я никогда не называю наших посетителей клиентами, для меня они гости, которых ждут и которым всегда рады

Работа на Арбате имеет свои особенности. Мы никак не можем быть клиентоориентированы для автолюбителей и тех, кто спешит по делам. Люди часто заезжают в кофейню по пути, чтобы быстро купить кофе и ехать куда-то дальше. У нас же нет и не может быть парковки для машин.

О Шымкенте

Шымкент — город, который быстро растет и развивается. Но самое прекрасное, что он, как и раньше, не теряет свой характер и атмосферу, остается дружелюбным и веселым городом, в котором интересно живут люди всех возрастов.

О планах

Вместе с мамой в будущем хотим открыть более крупную кофейню с широким ассортиментом и создать условия для роста сотрудников.

Бекзат Мамышев, 29 лет, родной город — Сырдарья, Узбекистан, соучредитель кафе MarMar, @marmar_shymkent

О бизнесе

Наше кафе MarMar открылось в этом году в мае. Кафе — полностью авторская идея, не франшиза. Мы предлагаем гостям города попробовать фастфуд, мороженое, лимонады. Так как чаще всего на Арбате собирается молодежь, постарались это учесть при разработке меню и ценовой политики.

Чтобы познакомить гостей и жителей города с нашим заведением, часто устраиваем акции.

Особенности работы на Арбате





Мы специально решили открыть кафе на Арбате. У размещения заведения на пешеходной улице нет минусов.

Преимущество в том, что люди всегда стараются отдохнуть подальше от машин, а рядом с нами нет парковок

Преимущество в том, что люди всегда стараются отдохнуть подальше от машин, а рядом с нами нет парковок. Посетители могут спокойно покушать и отдохнуть.

О Шымкенте

За последние пять лет город изменился до неузнаваемости. Шымкент живет интересной и культурной жизнью, развивается быстрыми темпами. Сегодня его можно сравнить по развитию, уровню жизни и проводимых мероприятий с Алматы.

О планах

В ближайшее время планируем ввести новое меню. Меню мы будем менять каждый сезон, надеемся, получится расшириться и открыть несколько кафе в Шымкенте.

Источник: weproject.media