Предприниматели Шымкента: Мы благодарны нашему акиму за Арбат

Предприниматели Шымкента о преимуществах работы на Арбате, несмотря на высокую стоимость аренды
Анастасия Магометова, родной город — Алматы, совладелица Aiza Studio, @isakovaanastasiya
Жанетта Мухтарбекова, родной город — Алматы, совладелица Aiza Studio, @gabimullina
О бизнесе
Анастасия. Мы с Жанеттой близкие подруги, партнеры, которых объединяет любовь к этнодекоративным изделиям прикладного искусства, восточной культуре. Наша творческая мастерская этнодекора Aiza Studio @aizastudio расположена в сердце пешеходной улицы.
Мы любим свое дело и влюблены в каждое изделие в студии. На их создание вдохновляют казахские традиции, этнокультура, ремесло, произведения прикладного искусства, сохранившиеся благодаря усилиям многих поколений на протяжении тысячелетий. Мы же продолжаем дело предков, внося современные мотивы.
Мы любим свое дело и влюблены в каждое изделие в студии
Особенность наших изделий в том, что мы создаем их не только декоративными, но и максимально практичными для использования. Все изделия авторские.
Наши клиенты — жители многих городов Казахстана, которые нас находят через страницу в Инстаграм, туристы, гости нашего города, которые по приезде в Шымкент обязательно посещают Арбат.
Ценовая политика у нас средняя, наши изделия значительно дороже, чем на базарах. Этому есть логичное объяснение: ручная, качественная, кропотливая авторская работа не может оцениваться так же, как китайское изделие на рынках.
Особенности работы на Арбате
Главная особенность работы на пешеходной улице — это особая атмосфера. Здесь красиво, много уличных музыкантов, часто приходят художники, поэтому настроение у гостей Арбата всегда отличное. С ними легко и приятно общаться, рекламировать товар.
Наш товар подходит именно для Арбата. Изделия передают историю нашей страны — это всегда интересует туристов. К тому же в нашей студии они видят процесс создания вещей.
Единственный недостаток работы на Арбате — это завышенная цена аренды помещения по сравнению с другими местами в городе.
О Шымкенте
Шымкент — это наша любовь. Переехав сюда по обстоятельствам, мы развеяли для себя многие существующие стереотипы. Город теплый, вкусный, гостеприимный и стремительно развивающийся. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов — прекрасный управленец. Мы благодарны нашему акиму за Арбат.
О планах
Главные планы — увеличить оборот торговли. Также хотим представлять город Шымкент на республиканских конкурсах.
Мехриниса Мадиярова, 19 лет, родной город — Шымкент, начинающий предприниматель, старший бариста, @marys_coffee
О бизнесе
Я давно мечтала открыть кофейню в Шымкенте. К своей цели шла несколько лет. Сначала два года проработала бариста почти во всех кофейнях города. Затем продолжила изучать тонкости этой сферы в Алматы. Получила квалификацию, и, наконец, вместе с мамой мы открыли собственную уютную кофейню на Арбате.
Цены у нас бюджетные, чтобы каждый мог попробовать напитки от Mary’s coffee.
Особенности работы на Арбате
Мы работаем там, куда люди приходят отдохнуть, поэтому важно развивать сервис, быть общительными с гостями. Я никогда не называю наших посетителей клиентами, для меня они гости, которых ждут и которым всегда рады. Стараемся, чтобы посещение нашего заведения приносило им хорошее настроение.
Я никогда не называю наших посетителей клиентами, для меня они гости, которых ждут и которым всегда рады
Работа на Арбате имеет свои особенности. Мы никак не можем быть клиентоориентированы для автолюбителей и тех, кто спешит по делам. Люди часто заезжают в кофейню по пути, чтобы быстро купить кофе и ехать куда-то дальше. У нас же нет и не может быть парковки для машин.
О Шымкенте
Шымкент — город, который быстро растет и развивается. Но самое прекрасное, что он, как и раньше, не теряет свой характер и атмосферу, остается дружелюбным и веселым городом, в котором интересно живут люди всех возрастов.
О планах
Вместе с мамой в будущем хотим открыть более крупную кофейню с широким ассортиментом и создать условия для роста сотрудников.
Бекзат Мамышев, 29 лет, родной город — Сырдарья, Узбекистан, соучредитель кафе MarMar, @marmar_shymkent
О бизнесе
Наше кафе MarMar открылось в этом году в мае. Кафе — полностью авторская идея, не франшиза. Мы предлагаем гостям города попробовать фастфуд, мороженое, лимонады. Так как чаще всего на Арбате собирается молодежь, постарались это учесть при разработке меню и ценовой политики.
Чтобы познакомить гостей и жителей города с нашим заведением, часто устраиваем акции.
Особенности работы на Арбате
Мы специально решили открыть кафе на Арбате. У размещения заведения на пешеходной улице нет минусов.
Преимущество в том, что люди всегда стараются отдохнуть подальше от машин, а рядом с нами нет парковок
Преимущество в том, что люди всегда стараются отдохнуть подальше от машин, а рядом с нами нет парковок. Посетители могут спокойно покушать и отдохнуть.
О Шымкенте
За последние пять лет город изменился до неузнаваемости. Шымкент живет интересной и культурной жизнью, развивается быстрыми темпами. Сегодня его можно сравнить по развитию, уровню жизни и проводимых мероприятий с Алматы.
О планах
В ближайшее время планируем ввести новое меню. Меню мы будем менять каждый сезон, надеемся, получится расшириться и открыть несколько кафе в Шымкенте.
Источник: weproject.media