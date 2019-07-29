В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РК, Фонда социального медицинского страхования и ТОО «СК-Фармация» с 12 апреля по 30 июня этого года осуществлялась рассылка SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в информационной системе «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО) в апреле — июне 2019 года.

Всего было направлено более 1 млн SMS-уведомлений. В сообщении содержалась информация о номере рецепта и дате выдачи лекарства. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему предлагалось направить в ответ на SMS-уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по номеру 1439.

По итогам рассылки SMS-уведомлений Фондом зарегистрировано 27 798 отзывов от пациентов, из которых не получили препарат – 4 137 пациентов. В целом по Туркестанской области 96 888 больным выданы лекарства на сумму 1 367 822 847,8 тенге. Кроме того, было направлено 85 964 SMS, поступило 406 жалоб. То есть больные своевременно не получали соответствующие лекарства и не состоят на учете по поводу заболевания.

Больше всего ответов о неполучении препаратов направили жители Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях.

Мониторинг также позволили выявить ТОП-10 медицинских организаций, где зарегистрировано наибольшее количество несоответствий данных об обеспеченных (выписанных и отоваренных пациентом) рецептов. В числе таких организаций – Жалагашская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой и Областной медицинский центр Кызылординской области, Актауская городская поликлиника №1 Мангистауской области, Уланская ЦРБ Восточно-Казахстанской области, Жетысайская районная больница «Асык-Ата» и Тюлькубасская ЦРБ Туркестанской области, Талгарская ЦРБ и Илийская ЦРБ Алматинской области.

Напомним, что с прошлого года Фонд социального медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне.

Фонд перечисляет деньги только по фактически обеспеченным рецептам после получения лекарств пациентом и внесения соответствующей отметки в систему ИСЛО. «Все отзывы, полученные от пациентов, регистрировались и обрабатывались Фондом. Рассылка SMS-уведомлений позволила вовлечь в систему контроля самих пациентов. Благодаря этому удалось выявить факты несоответствия между выписанными рецептами и их фактическому обеспечению», — пояснил директор филиала по Туркестанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» А.Бейсенбаев.

ФСМС является оператором двух пакетов медицинской помощи: гарантированного объема медицинской помощи, финансируемого из республиканского бюджета, и обязательного медицинского страхования, финансируемого за счет отчислений и взносов работодателей, граждан и государства. Оплата услуг в рамках пакета ГОБМП ведется Фондом с начала 2018 года, в рамках пакета ОСМС — начнется с 2020 года.

Закуп лекарств и изделий медицинского назначения для предоставления в поликлиниках осуществляется ТОО «СК-Фармация» на средства, получаемые в рамках договора с ФСМС. «СК-Фармация» в свою очередь осуществляет закуп по заявкам медицинских организаций. Сумма заключенного договора между ФСМС и «СК-Фармация» в 2019 году составила 86,9 млрд тенге.

Анастасия Новикова