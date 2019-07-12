Подозреваемый в краже 50 000 тенге был установлен и задержан.

По заявлению местного жителя 27 декабря 2018 года о совершении кражи 50 000 тенге из продуктового магазина было начато досудебное расследование по статье 188 части 2 пункта 3 «Незаконное проникновение в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство» УК РК.

В ходе проведения комплексных оперативно-следственных мероприятий на тот момент установить личность подозреваемого не представилось возможным.

В связи, с чем уголовное дело было прервано из-за не установления лица, совершившего уголовное правонарушение согласно статьи 45 части 7 пункта 1 УПК РК.

Однако, работа по раскрытию преступления продолжалась и 26 июня т.г. в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого.

После чего уголовное дело было возобновлено и подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время досудебное расследование на стадии завершения и в ближайшее время все материалы с обвинительным актом будут направлены в суд.