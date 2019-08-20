Предстоящей зимой в школах Шымкента будет тепло.

Так по крайней мере заявляют в городском управлении образования. Учебные заведения, в которых есть центральное отопление, отремонтировали, а в другие школы обеспечили углем, рапортовали чиновники. По словам сотрудников городского отдела образования, для 17 школ закупили 2500 тонн угля.

Ерлан Примкулов, главный специалист Управления образования г. Шымкента: «Есть определенные требования, которым подвергаются закупки, так, мы смотрим на качество, оно должно быть высоким. Поэтому уголь прошел лабораторные исследования и мы приобрели его по результатам».

На сколько правдивы слова чиновников о том, что школьники зимой не замерзнут, станет известно через несколько месяцев, когда грянут морозы. В гороно уверяют, что 20 августа подготовка к отопительному сезону в школах Шымкента будет завершена полностью.