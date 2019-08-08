Сегодня аким​ Шымкента​ Ерлан Айтаханов ознакомился с работой котельных.

В первую очередь, глава города посетил котельную мощностью 160 Гкал, расположенную в административно-деловом центре. Данный объект обеспечивает теплоэнергией и горячей водой​ 60 многоэтажных домов в микрорайоне «Нурсат» и​ ​ 8 административных зданий.​

Затем рабочая группа во главе с акимом города направилась в котельную РК-3 в микрорайоне «Север» и АО «Энергоцентр-3», ознакомилась с проводимыми работами. На данный момент согласно графику в этих центрах проводится текущий ремонт котлов.​ Учреждение «Энергоцентр-3» подает тепло и горячую воду в южную часть города, обеспечивает оно также горожан электроэнергией.

Подводя итоги поездки, аким города дал конкретные поручения руководителям соответствующих органов, и обязал в установленные сроки обеспечить жителей качественной теплоэнергией.​ ​

В этот же день глава города провел заседание штаба по подготовке к отопительному периоду. На повестку дня были вынесены вопросы готовности школ и учреждений здравоохранения к зиме,​ текущего ремонта тепловых сетей на внутриквартальных улицах, подготовки жилищного фонда.​ ​ ​

Аким города, говоривший о необходимости усиления работ по подготовки к отопительному периоду, подчеркнул, что по прогнозам метеорологов, зима в этом году ожидается суровая и затяжная. Поэтому в этом вопросе не должно быть недочетов.​

Пресс-служба акима Шымкента