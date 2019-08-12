Численность безработных Казахстане в июле 2019 г., по оценке, составила 440,9 тыс. человек.

В июле 2019 г. в экономике республики, по оценке, были заняты 8,8 млн. человек*. Среди занятого населения 6,7 млн. человек (76,1% от общего числа занятых) были заняты по найму.

Численность безработных в июле 2019 г., по оценке, составила 440,9 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%. Официально на конец июля 2019 г. зарегистрированы в органах занятости – 172,7 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,9% от численности рабочей силы.

Уровень скрытой безработицы во II квартале 2019 г. составил 0,3% (30,4 тыс. человек) от численности рабочей силы.