Ерлан Айтаханов поздравил горожан с Курбан Айтом
Мусульманский праздник Курбан айт наступает через 70 дней после священного месяца Рамазан. В этом году он приходится на 11 августа. Начинается празднование с прочтения коллективной молитвы, на которую в мечетях собираются верующие.
Аким Шымкента Ерлан Айтаханов, принявший участие в Айт намазе в центральной мечети, поздравил горожан со священным праздником.
«Это праздник милосердия, толерантности и добродушия, — отметил он. — Он воспитывает в нас гуманность и стремление к миру. Желаю всем шымкентцам семейного благополучия, процветания и крепкого здоровья»!
Среди посетителей мечети были организованы народные спортивные соревнования.