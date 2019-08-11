Ерлан Айтаханов поздравил горожан с Курбан Айтом

Мусульманский праздник Курбан айт наступает через 70 дней после священного месяца Рамазан. В этом году он приходится на 11 августа. Начинается празднование с прочтения коллективной молитвы, на которую в мечетях собираются верующие.

Аким Шымкента Ерлан Айтаханов, принявший участие в Айт намазе в центральной мечети, поздравил горожан со священным праздником.