На первый взгляд безобидное плескание в фонтанах может быть опасным для Вашего здоровья

Наверное, каждый из нас по молодости все это пробовали — ну, хоть ножки помочить в фонтане. Вроде бы ничего страшного — там же водопроводная вода? И она же все время меняется? Не совсем.

Вода, действительно чистая, но это только на первый взгляд. Зачастую используется техническая вода, она циркулирует в замкнутом цикле неделями, поэтому фонтан можно назвать самым что ни на есть стоячим водоемом.

Другие опасности тоже есть: в фонтанах купаются голуби и другие птицы, бездомные животные и люди. Городские фонтаны — излюбленное место помывки и стирки у бомжей, как правило, все это происходит рано утром, в отсутствие «зрителей». Поэтому вода в фонтане опасна даже в большей степени — там можно «подцепить» герпес, энтеровирусные, кишечные и грибковые инфекции, педикулез и так далее.

За исключением того, купание в фонтане всегда травмоопасно. Тут и скользкое дно, и части металлических конструкций, и электрические провода для подсветки, и мусор — осколки бутылок, железные банки.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкента предупреждает — будьте бдительны !!! На первый взгляд безобидное плескание в фонтанах может быть опасным для Вашего здоровья!

Анастасия Новикова