Они остались одни, чтобы не остаться на улице попали в центр адаптации. Кто-то остается жить здесь надолго, есть и те, кто начинает свою жизнь заново, даже несмотря на возраст.

Есть среди постояльцев и молодые. Наша съемочная группа побывала в специальном учреждении для людей без определенного места проживания.

Лидия Ивановна в специальном учреждении живет несколько лет. Родом женщина из Алматы. В прошлом крановщица и строитель. Как попала в Шымкент не рассказывает, говорит, что судьба. Родных и близких нет, осталась одна и попала в специальный центр адаптации в 2018 году.

«Работала крановщицей в Кокшетау, на башенном кране работала, разные были, на мостовом кране работала. А потом авария произошла, я приехала в Алматы, потом потеряла память и попала сюда. Теперь вот здесь живу», — говорит женщина.

Постояльцев со сложной судьбой в центре больше сотни, за каждым нужен уход. В центре регулярно проводят адаптационные тренинги, помогают с трудоустройством. Приспособиться к обычной жизни может не каждый.

«Это люди со сложной судьбой, в зимнее время постояльцев больше, во время пандемии попасть сюда сложно, только после специального осмотра и пройдя тест на ковид. Здесь на месте, работаем с людьми, стараемся чтоб каждый из них знал свои силы и мог жить дальше», — говорит Дарига Сабитова, сотрудник центра адаптации.

Часто люди становятся бомжами не по своей воле, а ввиду различных причин. Одни делают все, чтобы возвратится к нормальной жизни, а кого-то устраивает такая жизнь, в которой, по их мнению, смысла уже нет.

Шуддин Саидов