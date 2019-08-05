В работе совещания приняли участие министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представители НДП «Нур Отан», члены неправительственных организаций, а также сотрудники управлений здравоохранения и акимата регионов, посредством селекторной связи.

В настоящее время в системе здравоохранения Казахстана работают 209 800 медицинских работников, из них 57 200 врачей и 152 600 средних медицинских работников.

По данным на начало 2019 года, по клиническим специальностям не хватает 5897 врачей. Дефицит кадров наблюдается, особенно в Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях. Поэтому Министерство здравоохранения в этом году обязало выпускников медицинских вузов, обучавшихся по государственному гранту, работать в регионах.

Молодых специалистов распределят через электронный портал enbek.kz в зависимости от потребностей регионов. В этом году обучено 5003 специалиста клинического профиля, из них трудоустроено 3 776 (75,4%), освобождены 1 227 выпускников (24%). Из 3 776 выпускников 1 819 (48%) должны идти в село и работать три года.

В этом году в рамках Года молодежи пособие молодым специалистам увеличено с 70 до 100 МРП, т. е. не менее 252 500 тенге. Кроме того, ряд областей будет выделять подъемное пособие молодым специалистам за счет средств местного бюджета — от 500 000 тенге до 1 500 000 тенге.

«Однако медицинские организации Кызылординской, Мангистауской, Алматинской областей выплатят подъемное пособие в размере 100 МРП. В Алматинской области даже не обеспечат жильем молодых специалистов. В этом году мы направили в село 1819 специалистов. Теперь их акимат должен правильно встретить. К примеру, в прошлом году из 817 специалистов получили жилье лишь 20%. Если не будут условий, они уходят через полгода. Некоторые готовы вернуть грант. Это очень сложная ситуация», — сказал министр.

В соответствии с поручением Президента РК с 1 июня текущего года заработная плата работников системы здравоохранения возросла до 30%. Для этого из республиканского бюджета выделено дополнительно денежные средства в сумме 43,9 млрд. тенге. В настоящее время среднемесячная заработная плата медицинских работников составляет: врачей — 164 047 тенге (не включая дополнительных выплат), среднего медицинского работника -112 729 тенге (не включая дополнительных выплат).

Елжан Биртанов: «В следующем году с 1 января мы планируем повысить зарплату врачей и медработников»

По итогам совещания Минздравом были предложены следующие рекомендации для ликвидации дефицита кадров на селе: повышение заработной платы врачей на 30%, оказание социальной поддержки молодым специалистам, выплата подъемных пособий, предоставление жилья или бюджетного кредита, размещение детей медицинских работников в детские сады, внесение изменений и дополнений в НПА МЗ РК, МОН, регулирующие трудоустройство выпускников, до 1 сентября текущего года.