В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток задержали подозреваемую в этом преступлении местную жительницу.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее знакомая, войдя к ней в доверие, оформила на нее имя онлайн-кредит. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток задержали подозреваемую, местную жительницу. Следствием установлено, что женщина, путем мошенничества, используя данные и банковский счет подруги, оформила на ее имя онлайн-кредит на 30 тысяч тенге. О наличии задолженности и набежавших процентах, потерпевшая узнала, когда хотела купить сыну телефон в кредит в одном из магазинов техники.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая, как казалось ранее судимая за кражи, арестована. Полицейскими выясняются вес обстоятельства произошедшего и причастность задержанной к другим аналогичным фактам мошенничества.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть внимательными и не делиться с посторонними лицами своими личными данными. На сегодня, нередко встречаются подобные факты мошенничества, когда злоумышленники, воспользовавшись данными доверчивых граждан, могут с легкостью оформить через интернет онлайн-кредит, переоформить недвижимость и т.д. Таким образом, чтобы уберечься от мошенничества, не стоит проявлять излишнюю доверчивость и быть всегда на чеку.

Если же Вы стали жертвой или свидетелей подобных преступлений, то Вам необходимо обратиться за помощью в полицию по телефону 102.