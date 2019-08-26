Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик одержала победу на международном турнире Vienna Open, передает Tengrinews.kz.

Турнир прошел в Вене с 17 по 25 августа. В нем участвовали 398 игроков из 58 стран. Жансая сыграла девять партий, пять из которых выиграла и четыре свела в ничью, набрав семь очков. При этом она не потерпела ни одного поражения. Это позволило ей занять первое место среди женщин и поделить 2-11 места среди мужчин.

Организаторы турнира вручили Жансае специальный приз от легендарной грузинской шахматистки Наны Александрии за лучший результат среди женщин.