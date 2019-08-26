Долг жителей многоэтажек г. Шымкента перед теплоснабжающей организацией составил более 250 млн тенге.

Тепловики призывают горожан до начала нового отопительного сезона рассчитаться с долгами. По словам представителя ГКП «Куатжылуорталык-3» Аскара Булешова, в текущем году жители за потребленное тепло задолжали 119 млн тенге. За прошлый год этот показатель был 111 млн. По долгам лидируют жители Каратауского района.

Тепловики напоминают жителям, что необходимо заключить договоры на проведение опрессовки теплосистем.

Шынар Оразова