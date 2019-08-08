Уникальные артефакты обнаружили археологи в ходе раскопок на Культобе.

В Туркестане в районе мавзолея Ходжи Ахмета Яссави был обнаружен 10-вековой колодец и издание Корана, возрастом более трех сотен лет.

Раскопки на Культобе в районе мавзолея Ходжи Ахмета Яссави начались в январе. Археологи обнаружили множество ценных экспонатов, дающих ответы на многие загадки истории. И ряды таких экспонатов пополнила книга, выполненная арабской вязью. Это издание Корана 19 века. Исследователи сразу же после обнаружения направили свои находки на реставрационную работу в г. Алматы.

Археолог Казахского научно-исследовательского института культуры:

«Что именно написано в книгах пока точно неизвестно. Однако по предварительным прогнозам выяснилось, что это пояснения к Корану. Эта книга была найдена недалеко от поверхности Земли. Она очень плохо хранилась. Когда мы ее открыли страницы буквально начали рассыпаться. Мы постарались максимально сохранить эту книгу».

В южной части горловины Культобе обнаружена печь по обжигу керамики и кувшинов. Керамическая обжиговая печь состоит из 8 камер. В ходе раскопок было обнаружено много фрагментов керамики, характерных для 13-14 веков. Специалисты говорят, что такие печи еще встречались в этой местности, а керамика была использована при строительстве мавзолея Ходжи Ахмета Яссави. А значит, ее не везли издалека, а изготавливали прямо здесь, в непосредственной близости от мавзолея.

Рядом с городищем Культобе были обнаружены уникальные экспонаты. Удивляет их хорошая сохранность, несмотря на то, что им более 700-800 лет. Даже спустя столько веков от них невозможно оторвать взгляд.

Куаныш Шокаев, археолог Казахского научно-исследовательского института культуры: «Сложно представить, но что еще недавно на этом месте была стихийная свалка. Так было ровно до того момента, как Культобе взяло под свою защиту государство. И главная цель сегодня — показать народу историю развития древнего города».

Сейчас здесь работают более 200 человек – все они местные жители. В дальнейшем планируется на всех открытых сооружениях провести реставрацию. Таким образом, священное поселение станет археологическим парком, где иностранным туристам, прибывшим в город Туркестан, расскажут о древнем быте людей, населявших эти территории.