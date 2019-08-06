В Шымкенте полицейские задержали гражданина, в сумке которого были наркотики.

В ходе патрулирования на закрепленной территории сотрудниками Департамента полиции города Шымкент в ручной сумке жителя города примерно 20-22 лет был обнаружен и изъят конверт с травой, похожей на марихуану зеленого цвета. Подозреваемый был доставлен в Управление полиции Абайского района.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».