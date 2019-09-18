Сотрудники Арысского городского отдела филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области провели акцию «ЦОН в кармане» в торговых домах города Арыс Туркестанской области.

В ходе акции, стартовавшей с областного центра, сотрудники корпорации обучили посетителей без посещения ЦОНов на получения государственных услуг онлайн в системе Телеграмм по направлениям EgovKzBot, Mgov и раздавали информационные брошюры.

Количество участников акции составило около 150-200 человек. Кроме того, ведущие, изучая способы получения онлайн-услуг, получили необходимые им справки, исчерпывающие ответы на многие вопросы портала электронного правительства, сообщает Пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области.

«Смартфон в кармане поможет быстро получить востребованные государственные услуги, не выезжая в центры обслуживания населения. В связи с увеличением количества оказываемых электронных услуг государственной корпорацией проводятся мероприятия по обучению населения получению услуг онлайн, повышению цифровой грамотности граждан. Для использования этих приложений регистрация в базе мобильных граждан обязательна. Это можно осуществить ЭЦП ключом самостоятельно в личном кабинете или обратиться к сотруднику ЦОНа. Как правило, услугополучатель должен связать индивидуальный идентификационный номер с сотовым телефоном и внести в базу данных.

В дальнейшем данное мероприятие планируется провести и в других районах области», — сообщил руководитель Арысского городского отдела филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Туркестанской области Айдар Скаков.

Стоит отметить,что с начала года по Туркестанской области было получено около 1 200 000 электронных услуг.