Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже 38 коз.

В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что вечером 19.00 ч. неизвестные лица похитили с вольного пастбища 38 коз, принадлежащих 3 сельчанам, сообщает Пресс-служба ПД Туркестанской области.

Как рассказал потерпевший, кража произошла три дня назад, за стадом присматривал 10-летний мальчик, который ушел играть. Скотокрады похитили оставленных без присмотра коз. После трех дней безуспешных поисков, около 23.00 ч. вечера мужчина обратился за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

Для раскрытия скотокрадства, участковый инспектор полиции, обслуживающий данный административный участок, старший лейтенант Галымжан Бижанов сразу же приступил к розыскным мероприятиям. Несмотря на позднее время, страж порядка направился к дому потерпевшего и попросил показать его место совершения кражи. Затем вместе с сельчанином полицейский прочесали и проверили всю близлежащую территорию, а также опросили возможных свидетелей. В результате, один из очевидцев, работающий на хлопкоперерабатывающем заводе, расположенном в 90 км от места кражи, рассказал, что видел молодого человека, который вел стадо по дороге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя. Как оказалось, скотокрад увел отару коз и спрятал их в бесхозной кошаре на окраине аула. Затем позвонив знакомому в г. Шымкент, попросил его приехать с грузовой автомашиной, куда он погрузил украденное стадо, чтобы затем продать его, а деньги потратить на свои нужды.

Подозреваемый полностью признался в содеянном. В качестве вещественных доказательств у задержанного изъяли 38 коз и вернули законному владельцу. В связи с примирением сторон, уголовное дело прекратили.

В свою очередь, потерпевший выразил благодарность полицейским, вернувших ему домашний скот, в том числе участковому инспектору полиции старшему лейтенанту полиции Галымжану Бижанову.