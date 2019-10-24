Правозащитник Курмангазы Мусир на своей странице в Facebook обратился к начальнику департамента полиции Туркестанской области генерал-майору Кайрату Дальбекову, и рассказал об изнасиловании несовершеннолетней в Сарыагаше, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам, 22 октября около 4 часов дня произошло изнасилование 16-летней девочки.

Правозащитник указал, что в преступлении подозреваются двое мужчин, которые угрожая ножом, надругались над девушкой и скрылись на машине марки Audi.

Курмангазы Мусир также заявил, что полицейские отказывались принимать заявление об изнасиловании.

«От матери несовершеннолетней в Сарыагашском УВД вчера допоздна отказывались принимать заявление из-за того, что они являются оралманами и гражданство РК пока еще не получили, и только к концу дня благодаря настойчивости матери несовершеннолетней, удалось подать заявление», − пишет он.

Курмангазы Мусир подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов бездействовали до тех пор, пока он не принял участие в деле.

«После того, как я подключился, сотрудники полиции забрали из дома несовершеннолетнюю потерпевшую и ее мать в УВД», − отметил юрист.

Кроме того, как пишет правозащитник, полицейские несколько часов грубо обращались с пострадавшей до прибытия матери в УВД. Он добавил, что в полиции сообщили информацию, якобы, подозреваемый был один.

«Как это так, сидя за рулем, приставил нож к несовершеннолетней, которая сидела на заднем сидении авто?» − недоумевает автор поста.

В заключении Курмангазы Мусир подчеркнул, что со слов потерпевшей стороны, один из подозреваемых — бывший или действующий сотрудник полиции.

Редакция NT обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП вчера, 23 октября, в день обращения гражданки Узбекистана. Ведется досудебное расследование по статье 120 УК РК «Изнасилование». Назначены экспертизы», − сообщили в ведомстве.

В полиции заверили, что в ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«Информация о том, что второй подозреваемый, якобы, работал и работает в полиции, не соответствует действительности», − подчеркнули в пресс-службе областного ДП.

Также на пост отреагировала детский омбудсмен Аружан Саин.

«Действуем, как договорились», − написала она в комментариях под постом.