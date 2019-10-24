Мастер класс от известных представителей медиа-сферы проходит в Шымкенте при поддержке Молодежного ресурсного центра.

В третий мегаполис приехали Акерке Берлибай-медиа-тренер, директор телеканала «Балапан», продюсер Жанна Шамел и редакторы порта Nur. Kz. Они провели встречу с начинающими и действующими молодыми журналистами, студентами учебных заведений и теми, кто проявляет интерес к медиа-сфере.

Форум прошёл в формате мастер-классов по тележурналистике, печатной и интернет-журналистике, а также блоггингу. Специалисты рассказали собравшимся о том, какие качества помогают стать профессионалами, лидерами мнений и быть востребованными. Эксперты подчеркнули, что работники СМИ занимают в современном мире важную позицию. Они являются связующим звеном между народом и властью, потому на них и возлагается большая ответственность.

Каждый из спикеров поделился личным опытом и профессиональными наблюдениями.

Молодые участники сумели получить массу практических советов, которые смогут применить в работе. Это навыки по съёмкам на ТВ, ведению прямых эфиров, написанию статей, также ведению личных блогов, копирайтингу, развитию личного бренда.

В течение года региональные встречи в таком формате проводятся в разных городах страны.

Цель проекта -развитие казахстанской журналистики, а также поддержка творческого потенциала молодых ребят. Следует отметить, форум организован в рамках республиканского проекта по развитию молодёжной журналистики «Jas Qalam” фонда Первого Президента РК -Елбасы.