Пять лет как стали горожанами, но в жизни без перемен.

Жители населенных пунктов, присоединенных к третьему мегаполису страны, горожанами себя не ощущают. Один из таких – микрорайон Жалын, ранее относившийся к Сайамскому району.

Жители, ставшие в одночасье горожанами пять лет назад, говорят – их статус изменился лишь на бумаге. На деле они так и остаются сельчанами со всеми атрибутами сельской жизни – с отсутствием электроэнергии и вынужденной покупкой твердого топлива для отопления домов. А в дожди самым ходовым товаром здесь становятся целлофановые пакеты – спасающие обувь жителей от чавкающей жижи, в которую превращается единственная дорога соединяющая микрорайон с городом.

Шымкентский микрорайон Жалын, размещенный на возвышенности, раньше относился к Сайрамскому району. Жители говорят, спустя пять лет после присоединения к городу их жизнь изменилась. Правда, незначительно. А во время непогоды единственная дорога в микрорайоне превращается в поток грязи, а электропровода рвутся от легкого ветра.

Гүлсана Жоланова, жительница города «В 2017 году мы ходили в акимат, нам пообещали все наладить. В том году трижды ходили и каждый раз нас кормят обещаниями. В последний раз вообще сказали – что вы ходите постоянно? В 2019 году проведут вам и свет и дорогу сделают. Но у нас только акимы меняются, а наша жизнь – нет.

Поверив акимату Жалынцы ждали 2019 год. На дворе октябрь 19-го, но в Жалыне так ничего и не сделано. Из-за постоянных порывов электросетей в домах жалынцев перегорела вся бытовая техника.

Сейдолла Ибишев, руководитель отдела по работе с населением Енбекшинского района: «Уже полностью разработана ПСД. Как только документы пройдут экспертизу, ЖКХ предложит выделить средства. Как только финансы выделят, начнется строительство электросетей, но не раньше 2020 года.

И хотя чиновники обещают провести в микрорайон электричество, никто не может точно сказать, когда в Жалын придет голубое топливо. Да и с дорогой вопрос открыт. А это значит, жители будут вынуждены возить уголь и дрова по разбитой дороге.