В диспетчерской Шымкента скучают по звонкам горожан

А все дело в том, что поменялся номер телефона. Годами мы все набирали номер 53-00-15, привыкли звонить туда по любому поводу — проблемы с водой, электричеством, теплом, канализацией… Звонили, потому что знали — на том конце провода нас выслушают умные люди, они все знают, направят, помогут, объяснят.

И вот теперь новость — сменился номер!

Теперь в случае какой-либо коммунальной беды, городской проблемы, набирайте номер 24-72-99. И пусть у вас таких поводов будет поменьше.

Что потом происходит с нашими звонками? Не знаем, как сейчас, но вот во времена, когда акимом был Анарбек Орман, был заведен такой порядок: ежевечерне аким и его помощники листали журнал с записями звонков. Анализировали характер обращений, обобщали их, выявляли проблемы, типичные для конкретного района и так далее. То есть это был показатель пульса жизни Шымкента. Разумеется, принимали по звонкам соответствующие меры.

Фарида Шарафутдинова