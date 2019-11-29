В Казыгуртском районном суде продолжаются слушания по делу о страшной аварии, которая произошла в июне этого года на трассе Шымкент — Жибек Жолы.

На скамье подсудимых водитель микроавтобуса, по вине которого, как утверждает следствие, произошло одно из самых трагических ДТП: погибли на месте ДТП пятеро граждан Узбекистана, еще 7 человек были доставлены в больницу.

На очередных слушаниях, сторона защиты заявила о том, что виноват в трагедии не только его подзащитный, но и водитель КамАЗа, по мнению адвокатов именно он, выехал в неположенном месте на трассу, тем самым создал аварийную ситуацию.

» Со многими выводами следствия, я не согласен. Водитель КамАЗа свою вину признал, но, почему-то он на свободе. Почему я не знаю. Я не согласен с результатами следствия, там много вопросов по чертежам с места ДТП. Время доставки пострадавшего, то есть водителя микроавтобуса в больницу расходится», — сказал адвокат подсудимого Кайрат Камбаров.

Судья выслушал сотрудника полиции, двух медицинских работников спасательный службы и криминалиста, после чего суд перенесли на третье декабря 2019 года.

Журналистам удалось поговорить с пострадавшей стороной. По словам женщины, именно в этой страшной аварии она потеряла свою дочь. Девушке было 22 года.

«Дочь ехала домой. Это было 16 числа, а после, уже 17 — го числа она должна была выйти замуж. Позвали 300 человек, а тут такое. Вместо тоя, все 300 человек пришли на похороны. Я прошу суд, наказать виновников», — требует мама погибшей девушки.

Как стало известно, водитель КамАЗа находится на свободе. По мнению адвоката, водитель большегруза нарушил правила.

Напомним, что 16 июля на трассе Шымкент — Жибек-Жолы пассажирский минивэн, который ехал из Шымкента, превысил скорость и врезался в впереди идущий КамАЗ.

В результате столкновения на месте погибло пятеро пассажиров микроавтобуса. Все погибшие граждане Узбекистана. Кроме того 7 человек доставили в больницу. Среди них был водитель мимивэна и пассажиры.