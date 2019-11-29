Лоукостер FlyArystan на своей странице в Facebook объявил начало акции «Кызыл Fryday». В течение четырёх дней пассажиры могут приобрести авиабилеты со скидкой.

В период с 29 ноября по 2 декабря 2019 года за 2 999 тенге можно купить билеты (в одну сторону, с учётом сборов аэропорта) по следующим направлениям:

Алматы – Тараз; Алматы – Шымкент; Алматы – Семей; Алматы – Караганда; Нур-Султан – Павлодар; Нур-Султан – Костанай; Нур-Султан – Семей.

По 4999 тг: Алматы-Нур-Султан; Алматы-Павлодар; Нур-Султан-Тараз; Нур-Султан-Шымкент

По 9999 тг: Алматы-Уральск; Нур-Султан-Москва

Период продажи билетов: ‪29.11.19-02.12.19‬

Период перелета: ‪14.01.2020-19.03.2020‬

билеты по указанным выше ценам доступны в период акции или до полной распродажи акционных билетов;

количество акционных мест ограничено и распространяется не на все рейсы;

включает случайное место на борту и 5 кг ручной клади;

стоимость в одну строну, с учетом сборов аэропорта.