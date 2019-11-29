27 ноября в результате гуманитарной акции, осуществленной по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей.

Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности.

Данная гуманитарная акция была проведена Министерством иностранных дел по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с рядом государственных органов, отечественных неправительственных структур и международных организаций.

Выражаем властям Ирака и всем задействованным в осуществлении данной операции лицам и организациям искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку.

После завершения процесса документирования и реабилитационного периода, дети воссоединятся со своими родственниками.

2019 год – знаковый для Республики Казахстан и ЮНИСЕФ. Ровно 30 лет назад была подписана Конвенция ООН о правах ребенка, а в феврале исполнилось 25 лет с момента ратификации этой Конвенции нашей страной.