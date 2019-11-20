Общественный Фонд «НеМолчиKZ» за три года вскрыл массу проблем, с которыми сталкиваются жертвы насилия.

«Изнасилование имеет долгосрочные эмоциональные последствия, которые могут приводить к суициду. Часто жертвы изнасилования страдают от депрессии. Невылеченная депрессия является причиной номер один для самоубийства. Из 23 уголовных дел по насилию над детьми 14 потерпевших прибегали к попытке суицида, две из них закончились гибелью ребенка, одна инвалидностью I группы и двое детей, не выдержав последствий насилия, повторяющихся, травмирующих в следствии событий, получили травму психическому здоровью, находились на длительном лечении в психиатрической клинике. Из 23 уголовных дел, 21 связано с сексуальным насилием.

Сексуальное насилие для ребенка, влечет проблемы, которые напрямую связаны с социумом. Близкое окружение, школа, соседи, полиция, общество. Проблемы, с которыми сталкиваются жертвы насилия в социуме и в полиции, являются серьезным поводом, для того чтобы не обращаться в полицию за помощью и тем самым вызывают еще большие проблемы в собственной жизни и позволяют безнаказанно множить насилие над собой и в обществе. Но и те, кто обращается в полицию, тоже, как правило, сталкиваются с травлей в школе, дома, со следственным произволом на местах, о которых мы постоянно пишем и говорим.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

СТАТИСТИКА #НЕМОЛЧИДЕТИKZ

За 9 месяцев 2019 года в Казахстане зарегистрировано 680 преступлений против половой неприкосновенности детей

120 заявлений по статье 120 УК РК (изнасилование)

118 заявлений по статье 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера)

314 заявлений по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)

120 заявлений по статье 122 УК РК (Развращение малолетних)

#СТАТИСТИКА ДЕТСКИХ СУИЦИДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В КАЗАХСТАНЕ

ПОГИБЛО 130 ДЕТЕЙ

85 МАЛЬЧИКОВ

45 ДЕВОЧЕК!

СОВЕРШИЛИ ПОПЫТКИ УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ 252 РЕБЕНКА

190 ДЕВОЧЕК

62 МАЛЬЧИКА!

(Данные Комитета по правовой статистике и спецальным учетам при Генпрокуратутре РК)

В 74 % случаев, сексуальное насилие над детьми совершается знакомыми, из них 22 % — отцами. Только 8-10% пострадавших от сексуального насилия заявляют в полицию.

По данным Специального Доклада ЮНИСЕФ в Казахстане одной из причин детских суицидов является перенесенное в детстве физическое и/или сексуальное насилие – значительное количество исследований изучило связь между перенесенным в детстве физическим и/или сексуальным насилием и суицидальным риском и попытками предпринять самоубийство, равно как намеренным членовредительством. Данное исследование последовательно выявило более высокую степень предрасположенности к суицидальным действиям и прочим формам намеренного членовредительства среди детей и молодежи, переживших физическое и/или сексуальное насилие в детстве (инцест, действия растлевающего характера и изнасилование) Исследования также показали, что физическое и сексуальное насилие предшествует повторяющимся попыткам суицида.

В Казахстане нет ни одного Кризисного центра, который бы занимался жертвами насилия комплексно, начиная с предоставления скорой юридической помощи на место происшествия, заканчивая полной реабилитацией в убежище, где предоставят помощь адвокатов, психологов, соцработников, помогут довести до приговора уголовное дело, обеспечат возможность обучения и реабилитации в социуме.

В Казахстане до 2016 года не было ни одной организации, которая бы вела открытую борьбу именно с сексуальным насилием над женщинами и детьми.