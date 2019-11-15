В Казахстане были задержаны две организованные преступные группы, занимавшиеся скотокрадством. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента криминальной полиции МВД Сагат Мадиев, передает Tengrinews.kz.

«Были задержаны две организованные преступные группировки в Туркестанской и Актюбинской областях. Проводится расследование, дело будет передано в суд. Ущерб будет устанавливаться, ОПГ начали свою деятельность в этом году. Были получены оперативные данные и организованы мероприятия по их задержанию и проведению расследования», — сказал Сагат Мадиев на брифинге в МВД. В ведомстве подчеркнули, что в Казахстане устойчивых преступных групп по скотокрадству на сегодняшний день нет.

«Устойчивая означает, что на протяжении нескольких лет, (группы) которые занимаются скотокрадством, которые ввели в производство и промысел. Таких групп на сегодня нет. Две ОПГ были задержаны два месяца назад», — сообщил Сагат Мадиев.