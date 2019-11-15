Свое мнение, как и мнение большинства тех, кто оставляет комментарии, касающиеся очередного витка переименований выразил журналист Владимир Привалов.

«К вопросу о переименовании улиц.

Недавно в стенах Аль-Фарабийского акимата прошли общественные слушания, связанные с наименованием и переименованием улиц города.

Удивительно, что на так называемые слушания были приглашены люди исключительно по спискам акимата и управления внутренней политики. К тому же непонятно, почему на это мероприятия не были приглашены все СМИ.

В моем представлении, прежде чем проводить собрания, на которых власть и народные избранники должны учесть мнение горожан, уполномоченные органы приглашают всех желающих. Однако, на сайтах городских акимата и маслихата я не нашел такого анонса. Хотя никто не отменял аксиомы о том, что полноправными хозяевами города являются его жители. И за примерами далеко ходить не надо. В одном из своих материалов в «Южанке» о городах-побратимах Чимкента я писал: «На сайте Стивенейджа каждый житель может в режиме реального времени посмотреть, что происходит в его районе. Желающие могут выдвигать инициативы, принимать участие в тех или иных акциях. Благодаря таким инструментам и методам городские власти работают рука об руку с местными жителями, которые чувствуют ответственность за то, что происходит в Стивенейдже». Почему который год подряд цифровизуя и строя «умный город» мы не можем принимать активного участия в жизни Шымкента, не понятно.

Но вернемся к основной теме, ради которой состоялись слушания. Согласен, с тем, что после присоединения к городу пригородов (из-за чего в стране народные названия Техас и т.д. отошли на второй план, а в обиходе укоренилось США — Соединенные Шымкентские Аулы), в результате одинаковых названий улиц когда-то в разных населенных пунктов, создалась проблема. В первую очередь для экстренных служб. И этот вопрос надо решать. Хотя решение вопроса должно было быть еще в прошлом году, по окончанию действия моратория на переименования улиц. О чем писала коллега Доброта Любовь в своем материале «Где эта улица, где этот дом?».

В отношении улиц, которые получили вместо названий нумерацию, как, на пример, в микрорайоне «Асар 2». А почему бы и нет? Ни для кого не секрет, что это известная практика. Да и не оставляет она вопросов в отношении тех, чьими именами названы улицы.

Но на прошедших слушаниях произошел возмутительный факт. Якобы от общественности было предложено переименовать улицы Фабричная, Украинская, Парниковая и Гагарина. Наверняка, таких улиц десятки. Просто не все озвучили. Но разберем все по порядку то, что есть.

Господа инициаторы переименований, а разве в 2013 году ул. Фабричная не была переименована в улицу им. Х. Мамытова?

Далее, ул. Украинская. Маленькая улочка, находящаяся за Бадамом. Чем же вам не угодил украинский народ? Почему ни у кого не возникает вопросов, что в Волгограде есть улица Казахская, а в Москве переулок Джамбула? А в Бишкеке — Чимкентская. И таких примеров можно привести массу. Да и никакой идеологической составляющей нет в названии улицы в честь дружественной нам Украины. Или все же здесь мы продолжаем нашу народную традицию, когда можно заплатить местным властям и в твою честь назовут хоть улицу, хоть район?

И конечно же нельзя оставить без внимания желание власти и народных избранников (народных ли?) переименовать улицу, носящую имя первого космонавта на Земле, гражданина Мира, полетевшего в космос с казахской земли Юрия Алексеевича Гагарина.

Чиновники на слушаниях назвали причины ономастической акции. Первая — отсутствие названия, второе — дублирование названия, третье — моральное устаревание.

Ни одна из причин, по которой кто-то хочет переименовать улицу имени первого космонавта, не подходит. А предложенное новое название Айсаколь вообще никак не связано с городом. В Казахстане есть озеро с таким названием, но оно находится в Карагандинской области.

Хотя можно предположить и даже доказать, что в стародавние времена, а если быть точнее, 2201 год назад и ранее на месте современной улицы Гагарина до возникновения города было что-то луноподобное или луноосвещенное, ну или еще что-то, связанное с луной. Это уж кто как хочет. Понятно, что эта мысль из области сарказма, стеба и фантазии, но кроме как смеяться сквозь слезы, больше не остается ничего. Хотя, полагаю объяснение этой идеи есть в посте пользователя ФБ Бахытжан Копбаев: «Я уже говорил, что в Шымкенте переименовали улицу Гоголя в честь какого-то предпринимателя. А теперь вот хотят переименовать улицу Гагарина!

Якобы после отделения Туркестанской области в ЮКО появились одинаковые улицы. А по-моему, причина в другом — избавиться от русских названий улиц и дать им имена малоизвестных батыров и общественных деятелей, а то и земляков и родственников, как это сделал, например, экс-аким Актюбинской области, а ныне Костанайской, Архимед Мухамбетов, назвав именем своего отца улицу в одном из районов. И таких примеров много. Нет, я не против переименований, если люди действительно достойны, чтобы их имена носили название улиц и тд., но ведь о многих народ даже не слышал! А Гагарин — это вообще величина Планетарного масштаба. зачем менять его улицу?

Думаю, если бы Гагарин был бы казахом, вряд ли бы стали этого делать. А теперь улица, названная в честь первого Человека, полетевшего в космос, будет называться Айсаколь! Вот такое название предложено было на общественных слушаниях и подписано секретарем городского маслихата Гани Ташкараев. Вы что-нибудь поняли? Даже я, будучи казахом, не понимаю значение этого слова!».

По-моему, комментарии излишни.

В нашем городе, кроме народных избранников, работает общественный совет при акиме. Причем, почему-то 50 процентов общественного совета — те же депутаты городского маслихата. И в том и другом органе есть уважаемые мной люди. Но, к сожалению, как показывает практика, ни те, ни другие не выражают мнения жителей города и принимают решения по указке городского акимата и подчиненных ему структур.

В завершении столь длинного поста скажу, что я, как и многие чимкентцы, не говоря уже о нашем Президенте (хотя он алма-атинец) против переименований улиц. Еще будучи спикером Сената, К-Ж. Токаев заявил, что в стране имеются другие важные проблемы, которые нужно решать.

В отношении улицы Гагарина готов составить обращение и собрать необходимое количество голосов против переименования. Хватит проводить втихую закулисные «общественные» слушания и продвигать решения, которые не соответствуют мнению большинства горожан.

В связи с выше изложенным, прошу уполномоченные органы и людей ответить на следующие просьбы и вопросы:

— Прошу ономастическую комиссию Чимкента выложить в открытый доступ список всех улиц, которых коснется присвоение новых имен или переименование на сессии городского маслихата в декабре 2019 года.

— Во сколько обойдется городскому бюджету сей праздник по переименованию улиц?

— Прошу провести повторные общественные слушания, на пример в зале Ассамблеи народа Казахстана (бывш. к-р Казахстан), с приглашение всех желающих выразить свое мнение в отношении ономастической политики города.

— Прошу объяснить представителей городского акимата, управления внутренней политики города, а также наших депутатов причину переименования улицы Ю.А. Гагарина.

Также ждем ответа городского акимата на запрос Konstantin Pod, отправленного через онлайн общественную приемную», задал вопросы и дал оценку Владимир Привалов.

Думаем, что ответы на поставленные вопросы хотели бы услышать многие шымкентцы.