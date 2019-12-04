Уважаемые водители и пешеходы!

В связи с ухудшением погодных условий, Департамент полиции Туркестанской области напоминает участникам дорожного движения о простых, но очень важных правилах, соблюдение которых позволит предотвратить нежелательные ДТП.

С наступлением зимы необходимо:



✅установить зимние либо шипованные шины.

✅проверить системы отопления автомобиля и обдува стекол.

✅проверить состояние и пригодность к использованию при минусовых температурах жидкость в системе охлаждения.

✅использовать зимнее дизельное топливо для транспортных средств с дизельными двигателями во избежание поломки топливной аппаратуры.