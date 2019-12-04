Уважаемые водители и пешеходы!
В связи с ухудшением погодных условий, Департамент полиции Туркестанской области напоминает участникам дорожного движения о простых, но очень важных правилах, соблюдение которых позволит предотвратить нежелательные ДТП.
С наступлением зимы необходимо:
✅установить зимние либо шипованные шины.
✅проверить системы отопления автомобиля и обдува стекол.
✅проверить состояние и пригодность к использованию при минусовых температурах жидкость в системе охлаждения.
✅использовать зимнее дизельное топливо для транспортных средств с дизельными двигателями во избежание поломки топливной аппаратуры.
❗Важно помнить, что тормозной путь автомобиля на зимней дороге значительно увеличивается, поэтому в случае возникновения внезапной опасности, у водителя должна быть возможность своевременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства.
❗Не рекомендуется совершать опасные манёвры и резкое торможение — в условиях гололеда это может привести к потере управления автомобилем и совершению дорожно-транспортных происшествий.
❗Предельно внимательны должны быть и пешеходы. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах. При этом также важно убедиться, что водители транспортных средств их заметили и имеют возможность снизить скорость и остановиться перед пешеходным переходом.
*Помните, что автотранспорт является источником повышенной опасности*, поэтому от соблюдения установленных правил зависит безопасность всех участников дорожного движения.