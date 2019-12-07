Вопрос выплаты заработной платы работникам «Shymkent bus» рассматривался на заседании партийного контроля при Шымкентском филиале партии «Нур Отан». Руководитель транспортной компании отчитался перед нуротановцами о положении дел на предприятии, занимающимся перевозкой пассажиров.

Еликбай Токбергенов, директор ТОО «Shymkent bus»:»За октябрь полностью рассчитались по зарплате за счет своих ресурсов. За ноябрь рассчитаемся полностью на следующей неделе. Заработную плату за декабрь выдадим до конца года».

Напомним, компания «Shymkent bus» столкнулась с трудностями уже через месяц после громкого открытия. Водители и кондукторы, не получив обещанной высокой заработной платы, не вышли на работу. Их требования дошли до партийцев.

В комиссии недоумевают, почему субсидию надо выделить именно «Shymkent bus», где 58 процентов принадлежит частникам, и только 42 процента — СПК «Shymkent». Активисты считают, что недобросовестных работодателей надо наказывать.

Абдулла Ахметов, член комиссии партийного контроля при Шымкентском филиале партии «Нур Отан: «Вопросом несвоевременной выдачи зарплаты должна заниматься инспекция по труду. Это их функциональные обязанности. Если работодатель не выполняет свои обязательства трудового договора и нарушает Трудовой Кодекс, то его надо привлечь к административной или уголовной ответственности. Если пятого числа написано выдать заработную плату, то нужно выплачивать в этот день».

Выяснять причину трудового спора, скорее всего, придется в прокуратуре.

Нурлан Кайназаров, старший прокурор Енбекшинской районной прокуратуры:» Мы не можем сами по себе проверять предприятия. Инспекция по труду требует, чтобы было основание. И приходится просить работников писать заявление. Инспекция по труду подчиняется акиму города, как управление. И ,понятно, при вынесении решения они оглядываются.

По Закону «О труде» работодатель обязан соблюдать трудовой договор. Это касается не только выдачи заработной платы, но и охраны труда, социальной поддержки и других его пунктов.

Шынар Оразова