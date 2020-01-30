Полицейские Алматинской области задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей, сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 274 ч. 2 УК РК. — В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена. Им оказался гр. А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области.