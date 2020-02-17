Город, в котором в средние века была своя баня, канализационной системой в 21 веке охвачен всего лишь на 16 процентов.

На отчетной встрече с населением аким области пообещал, что эту проблему решит. Кроме этого на водообеспечение и водоотведение населенных пунктов Туркестанской области выделено 17,2 млрд тенге. Большая часть направлена из областного бюджета — свыше 14 млрд тенге.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области: «Всего 16 процентов Туркестана с канализацией! Ұятты жағдай-Стыдно. До конца года этот показатель надо довести до 40 процентов. А в 2021 году охват канализационной системой областного центра должен быть стопроцентным».

Напомним, что в октябре 2018 года в Туркестане археологи обнаружили городскую баню. А самое удивительное в том, что она имела канализацию.