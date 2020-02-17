В Шымкенте, сегодня, в 12.38 часов дня на объездной дороге по ул. Байдибек би опрокинулся груженный топливом бензовоз.

На кольцевой объездной дороге рядом с жилым массивом Боз-арык ушел с трассы сначала на обочину, а потом и в кювет бензовоз Камаз.

В цистернах на момент опрокидывания находились 23 тонны топлива — АИ 95. Произошел пролив бензина. К месту происшествия прибыло 4 противопожарных расчета, два экипажа полиции, карета скорой помощи. Дорога оцеплена.

Жертв и пострадавших нет. Известно, что бензовоз принадлежит сети АЗС «Гелиос».

На месте также находятся все экстренные коммунальные службы.

Чтобы не допустить воспламенения пожарный расчет полностью залил бензовоз пеной.

Остатки бензина из искореженных цистерн сливают в специально вырытою канаву.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

«Инцидент произошел в Каратауском районе, по улице Байдибек би, на объездной дороге в жилом массиве Бозарык. Машина по перевозке «Камаз» (бензовоз) общей вместимостью 23 тонны, принадлежит ТОО «Гелиос». По предварительным прогнозам водитель не справился с рулевым управлением, автомашина опрокинулась на одну сторону, что привело к утечке бензина марки АИ-95. Пожара на месте происшествия не было, никто не пострадал, а также в целях соблюдения безопасности на разлитые нефтепродукты пожарные организовали подачу пенного ствола марки «Пурга-5». В настоящее время уточняется количество разлитого ГСМ. На место происшествия были задействованы 26 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент, 4 единицы техники, 1 единица техники и 3 сотрудника филиала «Центр медицины катастроф» и специалисты Департамента полиции г. Шымкент», — прокомментировала Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Шакир Умаров