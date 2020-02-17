В филиале «Правительства для граждан» по г. Шымкент прокомментировали информацию о мошенниках, которую распространила пресс-служба прокуратуры Каратауского района города Шымкент.

Прокуратурой Каратауского района г.Шымкент была распространена информация о фактах мошенничества со стороны злоумышленников, которые обещая помочь оформить социальные пособия, льготные квартиры и другие услуги, обманным путем завладели денежными средствами граждан.

Филиал «Правительства для граждан» по г.Шымкент официально заявляет, что указанные лица отношения к деятельности ЦОН не имеют и оказать какое-либо содействие в получении услуг не могут.

Обо всех аналогичных фактах просим сообщать в службу внутренней безопасности филиала по номеру телефона +77013111881, +77015556891 и в правоохранительные органы.

Напомним, что Прокуратура Каратауского района г.Шымкента обратилась к жителям с предупреждением об участившихся случаев мошенничества, связанных с выдачей адресной социальной помощи, в частности пособий на детей, получение вне очереди квартир и участков.

В 2019 году только в Каратауском районе зарегистрировано 430 фактов мошенничества, из которых 91 направлено в суд, а по 172 делам сроки расследования прерваны, как нераскрытые. Всего привлечено к уголовной ответственности 100 человек.

В сообщении отмечалось, что в основном мошенники действуют в сфере АСП и недвижимости, а жертвами являются в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений, их можно встретить в ЦОНах и других государственных учреждениях, где они выступают посредниками.