Аномальный рост цен на мясо: наиболее важные для казахстанцев говядина и баранина подорожали на 16-17% за год — почти втрое против общего уровня инфляции

Экспорт мяса и мясопродуктов за год составил 26 тысяч тонн, импорт — 252 тысячи тонн, сообщает Еnergyprom.kz.



В январе уровень годовой инфляции составил 5,6%, при этом продовольственные товары подорожали на 9,2%. Цены на мясо и мясопродукты подскочили сразу на 13%, а непосредственно на мясо и птицу — на 14,7%.

Сразу на 16,5% подорожала наиболее популярная у казахстанцев говядина, на 16,2% — баранина, на 14,5% — конина.

Напомним, мясное животноводство — приоритетное направление АПК страны, которому в Государственной программе развития АПК на 2017–2021 годы уделяется особое внимание. Для развития отрасли ежегодно выделяется порядка 116 миллиардов тенге, в том числе на развитие племенного животноводства — 60 млрд тенге, на производство продукции животноводства — 56 млрд тенге.

При этом непосредственно выпуск мяса растёт: за январь 2020 года в Казахстане произвели, переработали и законсервировали мяса и мясных изделий на сумму 21,1 млрд тенге; рост с учётом инфляции, по данным КС МНЭ РК, составил 0,7%. В целом за январь–декабрь 2019 года в стране произвели мяса и мясных изделий на 269 млрд тг, реальный рост составил 8,1%.

В то же время в секторе наблюдается дефицит сырья, провоцирующий в итоге спекулятивный рост цен. По данным Минсельхоза, загрузки мощностей мясоперерабатывающих предприятий колеблются всего в пределах 30–40%. Основная причина, по данным МСХ РК, — высокий уровень экспорта живого скота.

Производители видят проблему, в том числе, в программе Минсельхоза по продуктивному животноводству: согласно ей, субсидии направляются через откормочные площадки, то есть фермеры получают субсидии на скот, только если сдают его на откормплощадку, а не на мясокомбинаты. Откормщикам может быть более выгоден экспорт, поэтому субсидированный скот уходит перекупщикам.

В прошлом году за пределы Казахстана, согласно сообщению МСХ РК, вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство — 121,6 тысячи голов, или 78% — увезено в Узбекистан, ещё 14% — в Армению. Кроме того, из страны вывезено почти 264 тысячи голов овец, причём более половины из них — маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан: свыше 200 тысяч овец (76%). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан — 18 тысяч (6,7%), Иран — около 12 тысяч (4,5%).

Заметим: согласно Национальной программе развития мясного животноводства на 2018–2027 годы, поголовье КРС в Казахстане должно вырасти с 7 млн до 15 млн, овец — с 18 млн до 30 млн. По данным Минсельхоза, в 2019 году 840 семейных ферм получили кредиты на приобретение 82,2 тыс. голов КРС.

С учётом сложившейся ситуации Минсельхоз полностью запрещает экспорт живого скота — пока на полгода. Проект документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП «Атамекен» и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В то же время с таким подходом согласны не все: к примеру, эксперты ОИПЮЛ «Мясной союз Казахстана» считают, что запрет на экспорт скота не приведет к удешевлению мяса, зато казахстанские животноводы, уже заключившие контракты с зарубежными покупателями, столкнутся со штрафными санкциями.

Напомним: госпрограммой развития АПК на 2017–2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. В то же время на фоне взрывного роста экспорта живого скота экспорт непосредственно мяса и мясопродуктов отстаёт: по данным КС МНЭ РК, за 12 месяцев прошлого года показатель составил всего 26 тыс. тонн — на четверть больше, чем годом ранее. Из них непосредственно мяса поставлено на внешние рынки 22,6 тыс. тонн, а продукции более высокого уровня передела — колбас, мясных консервов, копчёностей и прочего — лишь 3,4 тыс. тонн (причём показатель ушел в минус).

Для сравнения: импорт мяса в Казахстан за тот же период составил сразу 203,2 тыс. тонн, мясопродуктов — 49,1 тыс. тонн. По сути, в Казахстан завезли в 9 раз больше мяса и почти в 15 раз больше мясных изделий, чем экспортировали. Таким образом, в секторе наблюдается перекос экспорта в сторону сырья вместо готовой продукции.