В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксиста.

В Управление полиции г. Туркестан обратился местный житель, работающий таксистом. По словам потерпевшего, около 7 часов утра двое неизвестных заказали у него такси по телефону. Когда водитель подъехал, один из пассажиров в нетрезвом состоянии напал на таксиста и угрожая расправой, нанес последнему ранение вилкой. Водитель остановил машину и убежал, а пьяный пассажир угнал его автомашину. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан.

С целью задержания подозреваемых по «горячим следам» полицейские сразу же прибыли на место преступления. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение 30 минут полицейские обнаружили угнанную автомашину, а затем задержали подозреваемых.

В ходе следствия установлено, что двое задержанных оказались местными жителями. Одного из них арестовали, а второй находиться под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. В случае если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.