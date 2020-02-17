Жить без всемирной паутины, в оффлайн режиме, для казахстанцев становится невыносимо.

В минувшие выходные глобальная сеть вновь проверяла наших граждан на стрессоустойчивость. Telegram, Youtube и Instagram на несколько часов перестали работать. С перебоями можно было зайти и на иностранные сайты, а также на сервисы Google. Массовые жалобы поступали не только от шымкентцев, но и из столицы Казахстана.

«Я веду свой Telegram канал и с пятницы на субботу я не могла разместить очень важную информацию о том, что автодорога Астана-Павлодар завалена и люди оказались в снежном плену. И я не могла опубликовать, а это была важная информация. С Instagram та же ситуация была, но самое главное, в субботу вечером, когда я обычно, как медиа-тренер работаю со своими программами, я не могла получить доступ к Google- диску. Все сервисы Google, они были недоступны. мне кажется, что это были какие то искусственные преграды, но для чего это делают, непонятно», — рассказала нашим корреспондентам, коллега из Нур-Султана, Айнур Коскина.

Подобные трудности с доступом к месседжерам испытал и Даулетхан Токсанбай. Парень давно ищет подработку в Шымкенте, а когда подвернулся подходящий вариант, отправить резюме не смог.

«Недавно нашел подработку, но когда нажимал на нее, она меня выкидывала в Telegram, потому что других способов связи с работодателем не было. Я зашел в Telegram но не получилось, попробовал поискать другие способы и зашел в Google, но он не работал. Спустя два дня, я стал писать человеку который предложил работу, но он говорит, что место уже не вакантно, занято», — говорит Даулетхан Токсанбай, житель г.Шымкента.

С перебоями в доступе к популярным месседжерам казахстанцы сталкиваются часто. О причинах спорят: одни говорят, что это дело рук тех, кто боится, излишней осведомленности рядовых казахстанцев, социальные сети в нужный момент блокируют, другие — предъявляют претензии к тем, кто за этот самый интернет получает огромные деньги, а улучшать качество не спешит. Так или иначе, в международном рейтинге свободного интернета Freedom House, в 2019 году Казахстан оказался в категории not free — не свободным, заняв непочетное 32-е место.

«Я работаю вахтовым образом, и когда ты не можешь связаться с детьми это, конечно, ужас. И такое бывает частенько, два-три месяца назад это вообще была катастрофа. Ни в WhatsApp, никуда нельзя было зайти. Интернет очень плохо работал», — говорит горожанка.

«Бывает надо списаться, а не получается. Иногда нужно отправить медиафайлы», — рассказал нам житель г.Шымкента.

«Telegram гнал, WhatsApp гнал, остальное не знаю. Это неудобно, когда в ненужный момент отключают, и ты не можешь сделать то, что должен», — возмущена шымкентка.

Проблемы с интернетом дошли до главы государства. Касым-Жомарт Токаев, он из-за границы сумел вмиг наладить то, что на местах не могли сделать несколько часов.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, находясь в рабочей поездке в Мюнхене, Германия, узнал о сбое в работе интернета в Казахстане. Глава государства поручил восстановить работу всех информационных ресурсов», — написал Берик Уали пресс-секретарь президента РК, у себя на страничке в социальной сети.

На всякий случай, каждый третий казахстананец уже установил ВПН — виртуальные частные сети. Это позволяет войти в неработающие месседжеры. А неработающий интернет все чаще становится темой для мемов и шуток. Так, 14 февраля казахстанцы рассылали друг другу «валентинки» с министром информации и общественного развития. На ней Даурен Абаев обещает «заблокировать интернет всем твоим бывшим».