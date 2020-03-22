Глава третьего мегаполиса Мурат Айтенов обратился к журналистам с просьбой. Аким призвал представителей СМИ донести до народа то, что нужно себя беречь и соблюдать правила установленные в режиме ЧП.

Мурат Айтенов во время интервью пояснил, что все силы СМИ должны быть направлены на то, чтобы народ в первую очередь соблюдал меры безопасности.

«В нашем городе нет этого вируса, но это не значит, что нужно расслабляться. Уважаемые журналисты, вы всегда в поле, освещаете все. Прошу вас, донести до общества то, что нужно себя беречь. Пусть носят маски, пусть моют руки, не посещают без причины места общего скопления. Вы тоже себя берегите, коллеги! Я понимаю, что сложно, мы с вами работаем вместе. Спасибо вам», — сказал Мурат Айтенов.

Сам глава города тоже носит маску, как удалось узнать она многоразовая. К слову, все подчиненные акима Шымкента в масках.