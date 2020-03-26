Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Дорогие сограждане, это экстренный брифинг. К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата, мы все глубоко скорбим.

Уже завтра Управление здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по ее медицинским показаниям. Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, это испытание для всех нас», — сказал Даурен Абаев в эфире «Хабар 24».

На сегодняшний день в стране подтверждены 111 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 61 случай,

г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда — 4 случая,

г.Шымкент — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, г. Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области — 1 случай