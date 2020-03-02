Настоящий лесоповал устроили в Шымкенте на пересечении улиц Байтурсынова и Алимбетова.

«Больше десятка деревьев пали жертвой лесопилы. Только у нас вот так безнаказанно можно средь бела дня так масштабно расправляться с деревьями. Есть ли, разрешение у пилильщиков? Вряд ли, у нас такими мелочами, как правило, не заморачиваются. А может, кто-то все-таки отреагирует?» — написала журналист Любовь Доброта.

Тему в социальной сети facebook стали бурно обсуждать. Быстрее всех, как всегда отреагировал президент экологического общественного объединения Константин Подушкин.

» Ничего не изменится, пока не будут приняты общегородские «Правила ухода за зелёными насаждениями». Пока удалось добиться, что «для обсуждения » на сайте акимата был опубликован «проект » этих правил.

Смешной такой: Они взяли астанинские правила и сделали их Шымкентскими:

Забыв убрать из рекомендованных к посадке деревьев берёзы и ольху. Но и этот проект исчез с сайта уже при новом акиме. А ведь есть и статья в УК. Да нет юристов», — написал Константин Подушкин.

А вот пользователь Насими Таиров оценил такую массовую вырубку положительно «Правильно сделали на этом участке,там постоянно была гора мусора и общественный туалет, а теперь хоть почище будет. Всё-таки культурная столица».

К обсуждению подключилась жительница Тараза Галина Скрипник: «Не только у вас. В Таразе массово вырубают. Город пеньков скоро будет. А по трассам, где раньше в советское время высаживали лесополосы, тоже пеньки остаются после набегов варваров. Мебельных цехов у нас много развелось. И саксаул запретили. Так в шашлычных теперь запасы карагачей лежат. Они одного не понимают — дышим мы только благодаря деревьям. Внуки этих дровосеков с кислородными баллонами ходить будут».

Тема повальной вырубки деревьев для Шымкента — острая. И остается таковой на протяжении многих лет. Деревья подвергаются варварскому истреблению. Сажают тоже в мегаполисе много саженцев, особенно хвойных и дорогих пород, но процесс ухода за посадками оставляет желать лучшего. Многие деревья не приживаются и сохнут. А на замену им уже на следующий год в Шымкенте снова сажают и сажают деревья, выделяя на эти цели очередные средства из государственной казны.

Напомним, что накануне Дня благодарности в Шымкенте прошел общегородской субботник. В нем приняли участие около 46 тысяч жителей.

К работам было привлечено более 60-ти единиц спецтехники. С 210 345 метров территорий было вывезено 295 кубометров мусора, очищено 385,4 метра ирригационных арыков, 31 271 метр дорог. Кроме этого, в городе было покрашено 8160 деревьев и высажено около шести тысяч саженцев.